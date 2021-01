Si lavora a pieno ritmo per la soluzione della crisi politica, dopo la scelta di Sergio Mattarella di affidare a Roberto Fico il mandato esplorativo per verificare le condizioni di un nuovo accordo fra i partiti della vecchia maggioranza, supportati ora anche dal nuovo gruppo dei Responsabili in Senato. Ieri, nel corso della prima giornata di consultazioni, Vito Crimi ha nuovamente aperto al senatore Matteo Renzi, chiedendo però due garanzie: la stesura di un cronoprogramma vincolante per le forze di governo e l'abbandono di questioni considerate strumentali, fra cui la richiesta di utilizzare i fondi del MES.

Una linea in parte condivisa dal segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti, che spinge per un patto di legislatura che aiuti il Paese a uscire dalla crisi, affidando nuovamente l'incarico a Giuseppe Conte, considerato il punto di equilibrio fra le diverse anime che compongono la maggioranza.

Matteo Renzi, per Italia Viva, ha confermato l'assenza di veti sui nomi, ma ha ribadito la necessità di trovare una quadra sulle principali questioni ancora sul tavolo, tra cui la campagna vaccinale, il Recovery Plan (su cui evidentemente ancora non c'è intesa), la squadra di governo e anche l'eventuale ricorso al MES per le spese sanitarie.