La partita si sposta in Parlamento. La crisi di governo viene così parlamentarizzata, come ipotizzato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, già a fine dicembre. L’inquilino di Palazzo Chigi ha confermato al Colle che andrà in cerca dei voti per sostenere la maggioranza alla Camera e al Senato. Nei due rami del Parlamento si terranno le comunicazioni di Conte necessarie per quello che ha definito come un “indispensabile chiarimento politico”. Le comunicazioni sulla crisi si dovrebbero chiudere con un voto di fiducia, previsto per lunedì alla Camera e martedì al Senato. La maggioranza intanto va in cerca di quelli che il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha definito i “costruttori”, i cosiddetti “responsabili”, fatto. Tra chi potrebbe appoggiare il governo al Senato, dove la partita è più delicata e i numeri sono più ristretti, c’è anche il senatore del Psi, Riccardo Nencini. Che lascerebbe il gruppo Psi-Italia Viva e potrebbe essere fondamentale per formare il nuovo eventuale gruppo di ‘costruttori’, mettendo a disposizione il suo simbolo (per formare un gruppo al Senato serve un simbolo depositato per le elezioni politiche del 2018). Proprio a Palazzo Madama la discussione avverrà martedì, durerà circa 9 ore, e potrebbe concludersi intorno alle 20.

Conte ieri è salito al Colle, dove ha incontrato Mattarella, il quale ha “preso atto degli intendimenti così manifestati dal presidente del Consiglio”. Conte ha firmato il decreto con cui accetta le dimissioni della ministra dell’Agricoltura, Teresa Bellanova, della ministra della Famiglia, Elena Bonetti, e del sottosegretario agli Esteri, Ivan Scalfarotto. L’unica certezza per Movimento 5 Stelle e Pd sembra essere ora l’esclusione di un ritorno di Italia Viva in maggioranza. Lo dice chiaramente Di Maio: “Chi stacca la spina, chi mette in difficoltà il governo, non è più un interlocutore”. E anche Renzi lo ammette: “Io sto fuori. Se loro hanno i numeri questa è la democrazia parlamentare che vince. Se i numeri non ce l’hanno si andrà al Quirinale e si farà un altro governo”.