Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid. Vaccini, Oms: “No a terza dose”. Green Pass obbligatorio, oggi Cdm governo su estensione ai lavoratori

"Oggi in Israele siamo riusciti a frenare la quarta ondata con un piano vaccinale molto buono, siamo quasi al 60% degli over 60 con la terza dose. Se non l'avessimo fatta saremmo in lockdown da un mese e mezzo". A parlare , in un'intervista a ‘Il Sole 24 Ore' è Amon Shahar, responsabile della task force del piano vaccinale in Israele. "Questo piano vaccinale consiste probabilmente in tre somministrazioni: a zero, un mese e a sei mesi. Per capire come conviveremo col virus in futuro, dobbiamo aspettare i dati conclusivi della terza dose, le varianti che emergeranno, l'autorizzazione della vaccinazione per gli under 12. Perché, di sicuro, non potremo più pensare di mettere sul tavolo i lockdown, ma adottare una strategia parallela", spiega. Quanto alla possibilità di una riformulazione dei vaccini, "da qui a un anno la possibilità che i vaccini siano riformulati è alta, pensando poi ai paesi che non sono ancora vaccinati, quanto più si diffonde la malattia tanto più alta la percentuale delle varianti che emergeranno". In Israele l'indice Rt è sceso allo 0,95%, sotto l'1% per la prima volta dopo tre mesi. L'ultima volta che l'indice era sceso sotto l'1% è stata agli inizi di giugno, prima dell'inizio della quarta ondata causata dalla variante Delta del Covid.