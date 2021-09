Covid Campania, 410 nuovi contagi e 9 morti: bollettino di giovedì 9 settembre Sono 410 i nuovi casi di Coronavirus in Campania nelle ultime 24 ore: altri nove morti, sei dei quali nelle ultime 48 ore. Stabili i ricoveri: 21 i pazienti in terapia intensiva, altri 351 in degenza ordinaria. Campagna vaccinale che non decolla: ma a ottobre ipotesi terza dose per anziani, fragili e personale sanitario.

Sono 410 i nuovi casi positivi al Coronavirus in Campania: lo ha comunicato l'Unità di Crisi della Protezione Civile Regionale, nel consueto bollettino giornaliero. Sono invece 9 i decessi, di cui sei nelle ultime 48 ore e tre invece avvenuti già in precedenza ma registrati solo nelle ultime ore. Resta stabile la pressione sugli ospedali: 372 i ricoverati per Covid, di cui 21 in terapia intensiva e 351 nei reparti di degenza ordinaria. Questo il report dei posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 21

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 351

(**) Posti letto Covid e Offerta privata.

Quasi ferma di fatto la campagna vaccinale anti Covid: pochi i nuovi vaccinati, resta senza copertura immunitaria oltre il 30% della popolazione della Campania, quasi 300mila soltanto a Napoli città. Ad ottobre potrebbe invece iniziare la somministrazione della terza dose di vaccino per i soggetti deboli e quelli anziani, oltre al personale medico-sanitario, che erano stati i primi a ricevere le due dosi ad inizio anno e la cui copertura vaccinale potrebbe essere calata a distanza di quasi dodici mesi. Questo, invece, il report completo dei dati dell'emergenza pandemica in Campania, dal report della Protezione Civile nazionale, pubblicato nel primo pomeriggio di oggi: