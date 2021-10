Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid: tutta Italia in zona bianca. Vaccini: okay terza dose per over 60 e fragili

La curva dei contagi covid in Italia è in calo. Nell'ultimo bollettino registrati 3.023 nuovi casi. I morti per Covid dell'ultima giornata sono stati invece 30, per un totale di 131.228 decessi dall’inizio dell'emergenza Covid-19 in Italia. Nell'ultima giornata sono stati eseguiti 271.566 test, tra tamponi molecolari e antigenici con il tasso di positività che si attesta all'1,1% (+0,1%). I casi attivi sono 85.926 (-1.247). Di seguito l’incremento dei casi Regione per Regione:

Lombardia: +293

Veneto: +338

Campania: +318

Emilia-Romagna: +270

Lazio: +294

Piemonte: +118

Sicilia: +469

Toscana: +275

Puglia: +113

Friuli-Venezia Giulia: +68

Marche: +71

Liguria: +70

Abruzzo: +28

Calabria: +92

P.A. Bolzano: +67

Sardegna: +30

Umbria: +28

P.A. Trento: +25

Basilicata: +22

Molise: +9

Valle d'Aosta: +10

Nel monitoraggio dell’Iss tutta Italia in zona bianca da oggi. Il governo va varato il Decreto capienze: 100% in cinema e teatri, 50% nelle discoteche al chiuso e al 75% negli stadi. Franceschini: "La cultura ricomincia a vivere". Intanto prosegue la campagna vaccinale con 43 milioni di vaccinati completi e quasi 250mila terze dosi. Via libera terza dose a over 60 e categorie fragili. Ma sono ancora 8,4 milioni però gli italiani over-12 che non hanno fatto neppure la prima iniezione. Nel mondo oltre 236 milioni di casi e 4.8 milioni di morti. In Spagna incidenza sotto i 50 casi dopo oltre un anno.