Bollettino covid, nell'ultima settimana 100 morti in Italia ma contagi in calo e ricoveri stabili I dati dell'ultimo bollettino covid diffuso oggi dal Ministero della salute e dall'Istituto superiore di sanità. Nuovi casi in lieve diminuzione, stabili i ricoveri ma salgono i decessi.

A cura di Antonio Palma

Salgono a cento i decessi covid nell’ultima settimana in Italia mentre i contagi al contrario sono in calo a differenza della precedente rilevazione e i ricoveri permangono stabili. Sono i principali dati dell’ultimo bollettino covid diffuso oggi dal Ministero della salute e Iss. Secondo il report settimanale dell’Istituto superiore di sanità, nella settimana dal 3 al 9 ottobre in Italia sono stati registrati 11.887 nuovi casi di contagio covid, il lieve calo rispetto ai 13.073 della rilevazione precedente, circa il 9% in meno.

Nella stessa settimana considerata, i decessi covid sono saliti a cento, in aumento rispetto agli 85 della rilevazione precedente, probabilmente per effetto dei maggiori contagi delle settimane precedenti. Stabili infine i ricoveri covid, sia nelle normali arie mediche, dove l’occupazione dei posti letto è pari a 3,5% (2.149 ricoverati), sia in terapia intensiva, dove è occupato solo lo 0,8% dei posti (71 ricoverati),

Nel dettaglio, a fronte di 91.328 tamponi, in discesa del 3,8% circa rispetto ai 95.017 dei 7 giorni precedenti, il tasso di positività passa dal 13,8% al 13%. L’indice di trasmissibilità (Rt) calcolato con dati aggiornati al 9 ottobre 2024 e basato sui casi con ricovero ospedaliero, al primo ottobre è sceso di nuovo sotto la soglia di uno ed è pari a 0,93 (range 0,87-0,99). L’incidenza di casi COVID-19 nel periodo dal 3 al 9 ottobre è pari a 20 casi per 100.000 abitanti, stabile rispetto alla settimana precedente quando era 22 casi per 100.000 abitanti.

Per quanto riguarda le aree geografiche. L’incidenza dei casi diagnosticati di contagi covid questa settimana presenta un andamento eterogeneo nelle diverse rispetto alla settimana precedente. L’incidenza più elevata è stata riportata nella regione Lombardia (38 casi per 100.000 abitanti) e la più bassa in Sicilia. Le fasce di età che registrano il più alto tasso di incidenza settimanale restano quelle 80-89 anni e maggiori di 90 anni.