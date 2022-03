Covid Italia, le notizie di oggi: boom di nuovi contagi ma calano i ricoveri, omicron al 100%. Sileri: ”Stop a Green pass solo quando i dati lo permetteranno”

"Quando guardiamo i numeri dei contagi dobbiamo sempre ricordare che sono dati influenzati molto non da una politica univoca del tracciamento ma da chi va a farsi il tampone in maniera spontanea e quindi subisce involontariamente un errore di fondo, di campionamento. Non dobbiamo guardare come indicatore di come vanno le cose il numero dei contagi ma se c'è una maggiore pressione sugli ospedali. Cosa che non sta avvenendo. Qualcuno può dire che questo valore si vede dopo due settimane. È vero, ma è anche vero che i nostri ospedali non si stanno svuotando progressivamente, anzi non c'è proprio pressione. Oggi in tutta Italia abbiamo circa 600 persone in rianimazione su una popolazione di 60 milioni di abitanti, che è un numero assolutamente minimo" a parlare a Fanpage.it è Matteo Bassetti, primario del reparto di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, che ha fatto il punto della situazione Covid in Italia e nel resto del Vecchio Continente.