Covid Campania, oggi 4.303 contagi e 7 morti: bollettino di mercoledì 9 marzo 2022 Sono 4.303 i nuovi positivi a Covid in Campania nelle ultime 24 ore. Tasso di positività in aumento: 13,01%. Sono 9.854 i morti da inizio pandemia in regione.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Sono 4.303 i nuovi positivi a Covid in Campania nelle ultime 24 ore. Lo ha comunicato l'Unità di Crisi della Protezione Civile della Regione Campania, nel consueto bollettino quotidiano: il dato emerge dall'analisi di 33.077 tamponi tra molecolari ed antigenici rapidi. Il tasso di positività sale così al 13,01%, in rialzo rispetto ai giorni scorsi. Dei nuovi casi positivi, 915 sono emersi da 12.837 tamponi molecolari, mentre altri 3.388 sono emersi da 20.240 tamponi antigenici rapidi.

Sono 7 invece i nuovi decessi registrati: di questi, 5 sono avvenuti nelle ultime 48 ore, mentre altri 2 sono deceduti in precedenza ma sono stati registrati soltanto ieri. Il dato aggiornato indica che dunque sono 9.854 i morti per Covid da inizio pandemia in Campania. Calano invece i ricoverati: sono 575 in tutta la Campania, 46 in meno di ieri. Di questi, sono 28 i pazienti in terapia intensiva (-2 rispetto alle 24 ore precedenti) ed altri 547 nei reparti di degenza ordinaria (-44 rispetto alla precedente rilevazione). Questo il report dei posti letto su base regionale, nel quale si notano anche quasi duecento posti letto disponibile in meno per quanto riguarda le terapia intensiva:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 631

Posti letto di terapia intensiva occupati: 28 (-2)

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 547 (-44)

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.

Rispetto infatti al periodo di massima pressione sul sistema sanitario, si è passati infatti dagli 812 posti letti in terapia intensiva attivati agli attuali 631: dato che certifica ormai la situazione non più di emergenza negli ospedali, tale da poter riconvertire i posti letto riservati ai malati Covid.