Emergenza Covid-19 in evoluzione in Italia e nel mondo. Nel nostro Paese sono stati registrati nelle ultime 24 ore 20.765 nuovi casi di Coronavirus su 271.336 tamponi, tra molecolari e antigenici, effettuati. È quanto emerge dal bollettino di ieri, 7 marzo. I morti sono stati 207. Ecco, di seguito, il dettaglio della situazione regione per regione:

Lombardia: +4397

Veneto: +1.229

Piemonte: +1.543

Campania: +2.560

Emilia Romagna: +3.056

Lazio: +1.399

Toscana: +1.355

Sicilia: +576

Puglia: +1155

Liguria: +384

Friuli-Venezia Giulia +466

Marche: +852

Abruzzo: +553

Sardegna: +95

P.A. Bolzano: +182

Umbria: +242

Calabria: +228

P.A. Trento: +275

Basilicata: +150

Molise: +67

Valle d'Aosta: +7

Oggi entrano in vigore i nuovi colori delle regioni: la Campania passa in zona rossa, Veneto e Friuli Venezia Giulia in zona arancione. Lombardia e Piemonte sono in fascia arancione rafforzato. Aumenta l'elenco delle scuole chiuse per emergenza Covid: sono oltre cinque milioni gli studenti italiani che sono tornati in dad, ma a rischiare sono anche altri per effetto del nuovo Dpcm che prevede la sospensione delle lezioni in presenza dove l'incidenza supera i 250 casi per 100mila abitanti. Il ministro Speranza ha avvertito che l'impatto delle varianti potrebbe portare a nuove zone rosse, mentre si valutano altre misure restrittive: tra le ipotesi al vaglio, la creazione di una super zona rossa nazionale per accelerare le vaccinazioni. Sempre Speranza si è detto fiducioso sulla possibilità di riuscire a vaccinare entro l'estate tutti gli italiani che lo vorranno. Al momento le dosi somministrate 5.417.678 e 1.652.031 hanno ricevuto anche il richiamo. Tra oggi e domani è attesa la circolare per il via libera dell'uso di AstraZeneca anche agli over 65.

Nel mondo sono 116.849.432 i contagi e 2.593.222 i decessi. Oggi riaprono le scuole nel Regno Unito dopo due mesi di chiusura, segno di un graduale ritorno alla normalità, come ha detto il premier Boris Johnson.