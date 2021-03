In amore vince chi fugge, dicono. A Gavirate ha vinto l'amore ma non chi è fuggito. Perché i due neo sposi che si sono promessi di amarsi in eterno, hanno millantato una tristezza causata dalla mancata possibilità di festeggiare una giornata così importante salvo poi rintanarsi in un locale del paese insieme agli invitati del matrimonio per celebrare l'avvenimento in totale (presunta) spensieratezza. Eppure, gli agenti della polizia locale hanno fatto irruzione, scatenando il fuggi fuggi generale conclusosi con l'identificazione di gestore dell'attività, sposi e invitati.

Polizia fa irruzione durante festa nuziale: sposi e invitati in fuga

Secondo quanto riportato da Varesenews, i fatti risalgono allo scorso sabato quando dopo la cerimonia nuziale, il gruppone composto da neo sposini e invitati si è trasferito in un locale di Gavirate. A tradirli, le auto posteggiate (con tanto di grande fiocco bianco sul cofano e tanti piccoli altri sulle antenne degli altri veicoli). Gli agenti della polizia locale, in giro per un normale pattugliamento delle strade e per verificare il rispetto delle normative anti Covid, hanno notato l'assembramento sospetto di automobili. Così, hanno deciso di approfondire la questione e, avvicinandosi alle finestre del locale, hanno notato la festa in corso. Dunque, hanno fatto irruzione nell'attività, scatenando il panico nei presenti che si sono immediatamente dati alla fuga grazie ad un'uscita secondaria. La sposa, addirittura, nella fretta si sarebbe dimenticata del bouquet sul tavolo riservato a lei e allo sposo. Gli agenti della locale sono quindi corsi dietro ai fuggitivi riuscendo a bloccarli e ad identificarli. Successivamente sono stati multati per la violazione delle norme anti Covid così come il gestore del locale, che è stato sanzionato con 400 euro di multa e la chiusura di cinque giorni dell'attività.