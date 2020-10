"Le richieste di ricovero stanno leggermente aumentando, rispetto a dieci giorni fa, come numero e come gravità della malattia. Ma non siamo alla pressione del marzo scorso. L’estate è stata troppo vivace in tutta Europa e il contagio si è rianimato: i giovani contagiati hanno trasmesso il virus ai meno giovani". È quanto ha dichiarato il professore Massimo Galli dell'ospedale Sacco di Milano in una intervista al Corriere della Sera. Per l'esperto, non si può ancora parlare di seconda ondata ma c'è una evidente ripresa delle infezioni. "Come del resto è successo per la pandemia di influenza spagnola nel 1918-19. La seconda ondata arriverà se si ripresenterà un nuovo focolaio senza controllo. Ma un secondo lockdown è assolutamente da evitare per le implicazioni che avrebbe sulle possibilità di ripresa e sull’economia", ha aggiunto. Sull'ipotesi di una eventuale chiusura anticipata di bar e ristoranti in Italia, come già deciso in Campania, Galli ha commentato: "Sarebbe un segnale forte (e utile) nella direzione di un controllo della movida. Non dimentichiamo che Paesi più tolleranti, come Francia, Spagna e Regno Unito, stanno pagando ora le conseguenze di comportamenti un po’ disinvolti".