in foto: Francesco Zicchieri (Foto Facebook)

Francesco Zicchieri è stato ricoverato all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Il deputato della Lega due giorni fa aveva reso pubblico sui social network che era risultato positivo al coronavirus. "Sto bene, non ho alcun sintomo" si legge in un suo post su Facebook. Zicchieri dopo aver appreso l'esito del doppio tampone dalla Asl di Latina, si trovava in isolamento domiciliare, attivati tutti i protocolli sanitari previsti, ma da quanto si apprende però, nelle scorse ore le sue condizioni di salute sono peggiorate, tanto da richiedere il ricovero ospedaliero. Zicchieri lo scorso 25 settembre ha partecipato all'appuntamento elettorale della Lega per sostenere il candidato Valentino Giuliani, al ristorante Il Tordo di Terracina, dove era presente anche il leader Matteo Salvini. Durante l'evento di fine settembre al quale hanno partecipato circa trecento persone, molti si sarebbero abbassati la mascherina, senza rispettare la distanza di sicurezza e si sarebbero passati il microfono. In corso l'indagine epidemiologica e i tamponi.

Due drive in straordinari a Terracina per il cluster di Salvini

Tra ieri e oggi la Asl di Latina ha predisposto due drive in straordinari con il coordinamento dell'Uscar per sottoporre a tampone circa 500 persone riconducibili al focolaio del comizio della Lega. "La speranza è che una volta emersi eventuali positivi, il cluster si possa arginare in breve tempo com'è successo per il focolaio del mercato ittico" ha spiegato intervistato da Fanpage.it il direttore generale della Asl di Latina Giorgio Casati. Nel frattempo, a seguito dell'aumento dei nuovi casi il sindaco di Latina Damiano Coletta il 5 ottobre scorso ha firmato un'ordinanza per la chiusura anticipata di bar e locali, prevista al massimo a mezzanotte e 45 per i giorni dal lunedì al giovedì e dal venerdì alla domenica all'1,30. Per quanto riguarda le scuole invece l'invito ai presidi è quello di incrementare quanto più possibile il ricorso alla didattica a distanza. La Asl di Latina ha adottato l'obbligo della mascherina anche di giorno lo scorso 23 settembre, prima che la misura fosse estesa all'intero territorio della Regione Lazio.