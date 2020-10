L'andamento dei contagi da Covid che è emerso nel territorio pontino fa alzare il livello d'attenzione. Fanpage.it ha intervistato il direttore generale della Asl di Latina Giorgio Casati, alla luce dei 73 casi emersi ieri e spalmati su 20 Comuni su 33 e a seguito dei contagi accertati riconducibili a un appuntamento elettorale organizzato dalla Lega al quale ha partecipato anche il leader Matteo Salvini. "Per il momento stiamo analizzando i dati e valuteremo eventuali interventi nei prossimi giorni a seconda dei nuovi contagi che emergeranno".

Due drive in straordinari testeranno 500 partecipanti all'evento della Lega

Per quanto riguarda l'evento della Lega che si è svolto a Terracina lo scorso 25 settembre "al momento sono tre i casi ad esso riconducibili. A partire da domani pomeriggio fino a mercoledì saranno attivi due drive in straordinari per testare circa 500 persone, con il coordinamento dell'Uscar. La speranza è che una volta emersi eventuali positivi, il cluster si possa arginare in breve tempo com'è successo per il focolaio del mercato ittico".

Trenta le classi chiuse nelle scuole di Latina e provincia

Sono trenta le classi chiuse nelle scuole di Latina e provincia per casi accertati di Covid. "Non abbiamo cluster di singole scuole, i contagi avvengono in ambiente extra scolastico, molto meno controllato, dove non sempre si rispetta la distanza e si indossa correttamente la mascherina".

"Generale abbassamento dell'attenzione"

"Più degli eventuali contagi che emergeranno dopo l'evento della Lega a preoccuparmi sono le situazioni singole in cui a rivestire un ruolo di primo piano nell'evitare assembramenti sono i comportamenti delle persone". Di stamattina la riunione in Prefettura: "Si è approfondito il tema dei contagi, molti riconducibili a gruppi famigliari, amicali e lavorativi. Si è riscontrato un generale abbassamento del livello di attenzione".

Non si escludono nuove restrizioni

La Asl di Latina ha adottato l'obbligo della mascherina anche di giorno lo scorso 23 settembre, prima che la misura fosse estesa all'intero territorio della Regione Lazio. "Forse non è una misura sufficiente. Dobbiamo come comunità convivere in modo intelligente con il virus" spiega Casati. Non si esclude un'eventuale ipotesi di lockdown mirato: "Per ora non è necessario, ma bisognerà fare valutazioni in base all'evolversi della sitazione e ai contagi che emergeranno nei prossimi giorni. Qualora servisse, in accordo con la Regione Lazio, si potrebbe pensare a limitare alcune sitazioni che prevedono aggregazione come feste e cerimonie".