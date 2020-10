in foto: Matteo Salvini a Terracina

Ipotesi tamponi a tutti coloro che hanno partecipato al comizio elettorale tenuto dalla Lega a Terracina lo scorso 25 settembre, al quale ha partecipato anche il leader Matteo Salvini. Ciò alla luce del boom di contagi da coronavirus nella provincia pontina: nelle ultime 24 ore sono stati 73 i nuovi casi registrati dalla Asl di Latina, numero mai segnalato in precedenza, neanche durante i mesi del lockdown, di cui sei a Terracina. Ed è emersa anche la positività di uno degli organizzatori della cena elettorale della Lega alla trattoria ‘Il Tordo' di Terracina, che fa dunque temere un grosso cluster elettorale. La cena si è svolta a sostegno del candidato sindaco leghista Valentino Giuliani, in vista del ballottaggio contro Roberta Tintari, candidata di Fratelli d'Italia, del 4 e 5 ottobre. Almeno un centinaio di persone, secondo quanto riportato da La Repubblica, hanno preso parte alla serata: sebbene tutti indossassero mascherine, molti la tenevano abbassate sotto il naso.

Il titolare del ristorante: "Nessun contatto con la Asl"

Le autorità sanitarie della provincia ipotizzano che la cena elettorale al Tordo possa aver dato vita a un grosso cluster nell'area di Terracina. Raggiunto da Fanpage.it, il titolare del ristorante dichiara di non aver ricevuto finora nessuna indagine epidemiologica da parte della Asl: "Finora nulla, nessuna chiamata", specifica, aggiungendo inoltre che la cena si è svolta prevalentemente all'esterno del locale e che "c'erano carabinieri e polizia a controllare la situazione". Il ristoratore era in cucina e non ha preso attivamente parte alla serata, ma ha notato che "tutti indossavano la mascherina, quando mi affacciavo ho visto che le avevano". Ma il cluster elettorale spaventa i sanitari, alla luce anche della seconda tornata di votazioni per decidere il prossimo primo cittadino di Terracina. Per questo motivo si ipotizza che verrà allestito un drive-in d'emergenza per l'evento, con l'invito a tutti i partecipanti alla cena di recarsi ad effettuare il tampone.