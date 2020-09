in foto: Immagine di repertorio

Obbligo di mascherina su tutto il territorio di Aprilia a qualunque ora. La mancata osservazione dell'ordinanza, valida per ora fino al 15 ottobre 2020, corrisponderà a una multa di 100 euro. L'obbligo di mascherina è stato disposto dal sindaco di Latina Damiano Coletta in seguito al tavolo della sicurezza con il prefetto Maurizio Falco, il presidente della provincia Carlo Medici e Giorgio Casati, direttore generale della Asl di Latina. La disposizione, valida su tutto il territorio comunale, è stata adottata in seguito all'aumento dei casi di coronavirus nel Lazio. Nelle ultime 24 ore sono 4 i nuovi positivi registrati a Latina. La maggior parte dei nuovi casi sono nella città di Roma, dove oggi ne sono stati riscontrati 135.

L'ordinanza del sindaco di Latina

L'ordinanza dispone "l'obbligo, a chiunque, di indossare correttamente, fino alla data del 15 ottobre 2020, il dispositivo di protezione individuale (mascherina facciale) su tutto il territorio comunale e senza distinzioni di orari – si legge nell'ordinanza -, su tutte le aree pubbliche e/o aperte al pubblico ove non sia possibile garantire il rispetto delle norme sul distanziamento sociale, fatta eccezione per i minori al di sotto dei 6 anni nonché per i soggetti che presentino forme di incompatibilità certificata con l'uso continuativo della mascherina. Al mancato rispetto della presente ordinanza verrà applicata una sanzione amministrativa di euro 100″.

Aumentati casi nel Lazio

Nelle ultime 24 ore sono 195 i casi di coronavirus registrati nel Lazio. Ieri, sono arrivati a 238, il numero più alto dall'inizio della pandemia. Dalla Regione Lazio fanno sapere che si aspettano un incremento dell'RT, ma sempre inferiore a 1.