Sono stati 480 i casi di Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, in calo rispetto agli 808 infetti di lunedì. Le vittime Covid nell’ultima giornata sono state 31. I tamponi effettuati sono stati poco più di 74mila, il tasso di positività si attesta allo 0,6%. La Regione con più casi giornalieri è il Lazio.

Questa la situazione regione per regione:

Lombardia: +51

Veneto: +45

Campania: +68

Emilia-Romagna: +58

Piemonte: +15

Lazio: +83

Puglia: +15

Toscana: +41

Sicilia: +58

Friuli-Venezia Giulia: +

Marche: +4

Liguria: +8

Abruzzo: +7

P.A. Bolzano: +0

Calabria: +11

Sardegna: +9

Umbria: +3

P.A. Trento: +0

Basilicata: +1

Molise: +0

Valle d'Aosta: +3

La curva dei contagi di Covid torna a salire in Italia e in altri 9 Paesi europei. L'aumento è probabilmente dovuto alla circolazione della variante Delta, che ovunque si prepara a prendere il sopravvento sulla variante Alfa, attualmente la più diffusa. "Saranno utili per capire se si tratta degli aumenti osservati da tre settimane in decine di province italiane, che si sono rivelati transitori e tipici di focolai circoscritti, o se invece si tratta di una vera e propria ripresa della diffusione non circoscritta", ha spiegato Giovanni Sebastiani, dell'Istituto per le Applicazioni del Calcolo ‘Mauro Picone' del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Atteso incontro tra il commissario per l'emergenza Coronavirus Figliuolo e le regioni. I governatori discutono di una presunta carenza di vaccini. Appelli in questo senso sono stati fatti da Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte e Puglia. La mancanza di fiale è stata smentita dal generale.

I casi di Covid nel mondo sono 184 milioni, mentre i decessi ammontano a 3,98 milioni. La Germania ha allentato le misure restrittive per gli ingressi da Paesi come Portogallo, Gran Bretagna, Irlanda del nord, Russia, India e Nepal. In Spagna il forte aumento dei contagi tra i giovani tiene in allerta sempre più le autorità del Paese: rispetto a venerdì scorso, nella fascia delle persone di età compresa tra i 20 e i 29 anni l’incidenza dei casi registrati nei 14 giorni precedenti è passata da quasi 450 ogni 100mila abitanti a 640. In Regno Unito il premier Boris Johnson ha indicato l’obiettivo di garantire la doppia dose di vaccino anti-Covid ai due terzi di tutta la popolazione adulta residente nel Regno Unito entro il 19 luglio, quando si prevede l’uscita dalle residue restrizioni obbligatorie del lockdown, con l’impegno a offrire almeno una prima dose al 100%.