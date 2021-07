Il Raigmore Hospital di Inverness, il più grande ospedale della regione delle Highlands scozzesi, ha dichiarato il codice "nero" – il livello di allarme più alto – a causa dei contagi causati dalla variante Delta e del conseguente aumento dei ricoveri. L'attività ambulatoriale – tranne quella oncologica, le urgenze e i traumi ortopedici – è stata sospesa a tempo indeterminato perché medici e infermieri stanno facendo i conti con la terza ondata Covid, oltretutto in un periodo in cui erano stati programmati svariati interventi chirurgici e in cui il personale è in ferie. La direzione sanitaria del Raigmore Hospital ha fatto sapere che gli sforzi di tutti sono volti ad assicurare che i pazienti possano essere curati in modo "appropriato e compassionevole".

Il codice nero viene dichiarato ogni qualvolta un ospedale è al completo, senza posti letto disponibili per i nuovi ricoveri. A stabilirlo è il direttore generale della struttura sanitaria, che a sua volta organizza di conseguenza i servizi delle ambulanze, quelli dei medici di base e delle squadre infermieristiche distrettuali. Quattordici aree delle Highlands scozzesi stanno da giorni registrando un'incidenza di oltre 400 casi di Covid ogni 100.000 abitanti, con una situazione molto preoccupante a Inverness dove il tasso di positività a sette giorni è 262,9. Con l'aumento delle infezioni, naturalmente, sono tornati ad aumentare anche i ricoveri negli ospedali proprio in un periodo in cui erano stati programmati interventi chirurgici che erano stati rinviati nei mesi più acuti dell'epidemia.

In una nota NHS Highland ha dichiarato: "Stiamo notando un aumento dei casi anche tra i nostri medici e infermieri, molti dei quali si sono dovuti isolare. Come se non bastasse siamo all'inizio delle vacanze estive e delle ferie. Per questo l'impatto della variante Delta è stato molto importante soprattutto al Raigmore Hospital, dove è stata raggiunta la capacità massima di accoglienza dei pazienti e registriamo lunghe attese al Pronto Soccorso. Di conseguenza, l'ospedale è attualmente in stato di blocco e tutte le attività non urgenti sono state rinviate". Con le riaperture di gran parte delle attività a partire dal 19 luglio in tutto il Regno Unito il rischio è che nel giro di poche settimane tutte le strutture sanitarie vadano in forte affanno.