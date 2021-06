Aggiornamenti sull'emergenza Coronavirus in Italia e nel mondo. Nel nostro Paese nelle ultime 24 ore sono stati registrati 2.557 contagi su 220.939 tamponi e 73 morti per Covid. È quanto emerge dal bollettino di ieri del Ministero della Salute. Il tasso di positività è dell'1,1, in calo rispetto al 2% precedente. Prosegue il calo dei ricoveri, -229 nei reparti ordinari e -56 nelle terapie intensive con con 22 ingressi giornalieri. Crescono i guariti +7.853 e -5.370 attualmente positivi. Di seguito, i numeri Regione per Regione:

Lombardia: +417

Veneto: +121

Campania: +300

Emilia-Romagna: +150

Piemonte: +191

Lazio: +197

Puglia: +196

Toscana: +133

Sicilia: +337

Friuli-Venezia Giulia: +28

Liguria: +20

Marche: +71

Abruzzo: +45

P.A. Bolzano: +12

Calabria: +186

Sardegna: +48

Umbria: +29

P.A. Trento: +20

Basilicata: +52

Molise: +0

Valle d'Aosta: +5

L'ultimo monitoraggio dell'Iss conferma il trend in calo dei contagi. Cala ancora per la quarta settimana consecutiva l'indice Rt ma cala sopratutto l’incidenza che è scesa a 32 casi ogni 100mila abitanti. Brusaferro: “Impatto significativo dei vaccini su contagi, ricoveri e morti”. Da lunedì 7 gugno altre 4 regioni in zona bianca, si tratta di Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto. Secondo l'Iss con questa tendenza a metà giugno lo sarà tutto il Paese. Dal 7 giugno coprifuoco spostato a mezzanotte in zona gialla. Governo e Regioni hano trovato un'intesa sulle tavolate al ristorante con massimo sei persone al tavolo al chiuso. Via libera al decreto sul reclutamento nella Pubblica Amministrazione. Previste oltre 24 mila assunzioni. Sì anche all'assegno unico per due milioni di famiglie a basso reddito con figli. La campagna vaccinale ha raggiunto quota 37 milioni di dosi somministrate e 12,7 milioni di persone immunizzate. Nel mondo oltre 172 milioni di casi e 3,7 milioni di morti. Nel Regno Unito aumentano i contagi e preoccupa la variante indiana. Per la Germania l'Italia non sarà più considerata zona a rischio Covid.