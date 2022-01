Covid Italia, news di oggi: super Green Pass al lavoro, atteso Cdm. Verso obbligo vaccino per over 60 e fragili

Il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron ha rivolto una durissima accusa contro le persone

non vaccinate in Francia, definendole "irresponsabili" e non degne del diritto di "cittadinanza".

In un'intervista a Le Parisien, Macron ha spiegato che "in democrazia il peggior nemico sono le bugie e la stupidità",

alludendo al fatto che una parte dei francesi recalcitranti al vaccino potrebbe essere stata convinta dalla disinformazione.

Con la trasformazione del pass sanitario in pass vaccinale, ha quindi sottolineato il capo dello Stato, le autorità francesi

stanno cercando di fare "pressione sui non vaccinati limitando per loro, per quanto possibile, l'accesso alle attività della

vita sociale".

"È una minoranza molto piccola quella che resiste", ha detto Macron. "Come la riduciamo? La riduciamo, mi dispiace dirlo (…). facendola incazzare ancora di più". "Io, non sono per far incazzare i francesi. Ebbene, i non vaccinati, voglio davvero farli incazzare. E così continueremo a farlo, fino alla fine", ha proseguito Macron, utilizzando toni sorprendenti in contrasto con quelli utilizzati venerdì 31 dicembre, quando esortò con tono sobrio "ancora una volta (…) i 5 milioni di non vaccinati ‘a

fare' questo semplice gesto. Per loro. Per i connazionali. Per ilPaese".