Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi: 189.109 nuovi casi e 231 morti, i dati di mercoledì 5 gennaio Sono 189.109 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Altri 231 i decessi e i 1.094.255 tamponi analizzati. Il tasso di positività si attesta al 17,3% (+3,4%)

A cura di Chiara Ammendola

I nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore sono stati 189.109 rispetto ai 170.844 contagi registrati ieri martedì 4 gennaio. Sono stati inoltre analizzati 1.094.255 tamponi secondo quanto emerge dal bollettino Covid di oggi mercoledì 5 gennaio 2022. Il totale delle infezioni da inizio pandemia sale a 6.756.035. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 231 decessi per Covid per un totale di 138.276 vittime da inizio pandemia. Il tasso di positività si attesta al 17,3% (+3,4%). Il numero dei guariti sale a 5.196.642 (+33.037).

I contagi in Italia Regione per Regione

Sono 6.756.035 i contagi registrati in totale nel nostro Paese. Di seguito la tabella con le cifre del bollettino quotidiano e l'incremento dei contagi Regione per Regione

Lombardia: +51.587

Veneto: +16.871

Campania: +16.972

Emilia Romagna: +13.671

Lazio: +16.464

Piemonte: +16.937

Toscana: +16.957

Sicilia: +7.328

Puglia: +5.514

Friuli-Venezia Giulia: +3.931

Liguria: +2.231

Marche: +2.147

Abruzzo: +5.315

Calabria: +2.204

P.A Bolzano: +1.370

Umbria: +3.976

Sardegna: +1.239

P.A Trento: +2.372

Basilicata: +906

Molise: +496

Valle d'Aosta: +630

Tamponi e tasso di positività

Sono stati analizzati nelle ultime 24 ore 1.094.255 tamponi tra molecolari e test antigenici. Il tasso di positività si attesta al 17,3% (+3,4%).

Ricoveri in area medica e terapia intensiva

Aumentano i ricoveri dovuti al Covid-19. In area medica ordinaria sono 488 gli ingressi dovuti al virus per un totale di 13.364 ricoverati mentre in terapia intensiva il numero dei ricoverati è pari a 1.428 unità con 132 ingressi del giorno.

Le vaccinazioni Covid in Italia

Secondo l'ultimo aggiornamento del report sulla campagna vaccinale contro il Covid sono 112.850.467 le dosi di vaccino somministrate nel nostro Paese ad oggi. Le persone che hanno ricevuto il vaccino monodose o la seconda dose sono 46.484.456 pari all'86,07% della popolazione over 12. Altre 20.977.634 persone hanno invece ricevuto la terza dose. I bambini da i 5 e gli 11 anni che hanno ricevuto la prima inoculazione sono 401.532.