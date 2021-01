Resta alta l'allerta covid inItalia dove nell'ultimo bollettino diffuso dal Ministero della salute sono stati registrati ulteriori 14.245 casi e 347 morti. Il totale dei contagi dall’inizio dell’emergenza sanitaria sale a quota 2.155.446 mentre i decessi sono ora 75.332 dall’inizio dell’epidemia. In Italia i guariti sono in totale 1.503.900, con un aumento di 14.746 nelle ultime 24 ore. I casi attualmente positivi sono 576,214, di cui 23.075 ricoverati in ospedale, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 2.583. I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono stati 102.974. La Regione che fa registrare più casi su base giornaliera è il Veneto. Ecco i dati relativi agli incrementi nelle ultime 24 ore Regione per Regione:

Lombardia: +1.709

Veneto: +3.419

Piemonte: +741

Campania: +619

Emilia Romagna: +1.818

Lazio: +1.681

Toscana: +355

Sicilia: +1.o47

Puglia: +950

Liguria: +221

Friuli Venezia Giulia: +200

Marche: +372

Abruzzo: +207

Sardegna: +194

P.A. Bolzano: +96

Umbria: +202

Calabria: +150

P.A. Trento: +130

Basilicata: +81

Valle d'Aosta: +35

Molise: +18

In Italia il governo discute del nuove misure restrittive che andranno in vigore dopo l'Epifania e intanto si torna in zona arancione, anche se per poco. Si va verso zona rossa il 9 e 10 gennaio ma son diverse le misure allo studio del governo per il periodo post festività e prima del ritorno alle varie zone in base all'indice Rt regionale. Al vaglio anche la proroga del divieto di ospitare a casa più di due parenti o amici. "Guardiamo all'Inghilterra che ha superato i 60mila contagi al giorno e dobbiamo essere consapevoli del lavoro eccezionale che abbiamo fatto. Dobbiamo usare precauzioni serie perché quella variante ci preoccupa per la velocità di contagi ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel corso del vertice con le Regioni sulle misure anti-Covid, confermando che si valuta "per il prossimo fine settimana di applicare le misure da zona rossa per i festivi e prefestivi, con la salvaguardia dei Comuni più piccoli per gli spostamenti". I presidenti delle Regioni sono quasi tutti concordi con misure rigorose anche per le prossime settimane purché non siano modificate di settimana in settimana e siano garantiti i ristori.

Restano ancora molti dubbi anche sulla riapertura della scuola il 7 gennaio. Intanto prosegue la campagna vaccinale: In Italia superati i 100mila vaccinati. Ammontano infatti a 118.554 le dosi di vaccino anti-Covid già somministrate nel nostro Pese È quanto emerge dal report vaccini che si trova sul sito del ministero della Salute, aggiornato alle 00.59 di oggi. Si tratta, in particolare, di 71.104 donne e 47.450 uomini. A livello complessivo, quindi, è stato già somministrato circa il 25% delle 469.950 dosi ricevute da Pfizer/BioNTech. Un nuovo carico di dosi dovrebbe arrivare in Italia nelle prossime ore

Nel mondo superati gli 85 milioni di contagi e 1,8 milioni di morti covid. Nel Regno Unito superati i 75mila ma sono gli Usa ancora il Paese più colpito nonostante. Il Giappone si prepara a proclamare lo stato di emergenza a Tokyo.