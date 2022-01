Covid Italia, news di oggi: Governo pensa a Super Green pass a lavoro. Scuola, si parte il 10 gennaio: “No a slittamento”

Ultimi aggiornamenti sull'emergenza Covid-19 in Italia e nel mondo. Ieri 140 vittime e 68.052 nuovi casi: tasso di positività al 15,28% secondo il bollettino del Ministero della Salute. Oggi Conferenza delle Regioni e incontro tra ministro Bianchi e sindacati sul nodo scuola: il Governo tira dritto, no a rinvii e si riparti il 10 gennaio. Domani Cdm: all'ordine del giorno ipotesi di Super Green pass sul posto di lavoro. Siglato l'accordo tra Figliuolo e le farmacie per le mascherine Ffp2 al prezzo calmierato di 75 centesimi. Prosegue, intanto, la campagna di vaccinazione: somministrate al momento 20.410.468 dosi di richiamo di vaccino.

Nel mondo 292.560.622 contagi e 5.449.495 morti per Covid. Record di casi in Usa, oltre un milione di casi in 24 ore. Fda autorizza la terza dose di Pfizer per 12-15 anni. Studio Danimarca: "Variante Omicron, può essere ultima ondata Covid". Variante in Francia, nuove restrizioni: obbligatorio indossare la mascherina in pubblico a partire dai 6 anni d'età. Sigarette in cambio di lattuga, Xi'an (Cina) torna al baratto.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI