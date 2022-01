Covid Campania, 12.058 contagi e 15 morti: bollettino di martedì 4 gennaio 2022 Sono 12.058 i nuovi casi di Covid in Campania nelle ultime 24 ore. Tasso di positività al 10,21%, 15 i decessi. I ricoverati sono 838 (+28 rispetto a ieri).

Sono 12.058 i nuovi casi di Covid in Campania nelle ultime 24 ore. Lo ha comunicato l'Unità di Crisi della Protezione Civile della Regione Campania nel consueto bollettino giornaliero. Il tasso di positività registrato oggi è così del 10,21% (ieri era stato del 13,64%): i tamponi analizzati nelle ultime 24 ore dai laboratori regionali sono stati 118.047 tra molecolari ed antigenici rapidi.

Sono invece 15 i nuovi decessi per Covid (ieri erano stati 21): di questi, 12 nelle ultime 48 ore e altri 3 già avvenuti in precedenza ma registrati soltanto nell'ultimo bollettino. I ricoverati in ospedale crescono ancora e fanno segnare un nuovo record: oggi sono 838 (+28 rispetto a ieri) gli ospedalizzati. Di questi, 57 sono nei reparti di terapia intensiva (-3), altri 781 (+31) sono invece ricoverati nei reparti di degenza ordinaria. Questo invece il report dei posti letto in ospedale per malati Covid: da segnalare che è stato raggiunto da qualche giorno il 15% dei posti letto occupati in degenza ordinaria, mentre il 10% di quelli in terapia intensiva (che farebbero scattare la zona gialla) per ora è solo sfiorato.

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 57

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 781

(**) Posti letto Covid e Offerta privata.

Intanto, tiene ancora banco la questione della riapertura delle scuole: per il Governo centrale non ci saranno slittamenti, ma a Palazzo Santa Lucia si pensa alla linea dura dopo i dati del contagio negli istituti scolastici. In Campania infatti si contano 23mila positivi tra studenti e professori nelle scuole: di questi, oltre 18mila sono studenti, cui si aggiungono altri 3mila docenti.