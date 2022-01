La Svezia travolta dalla nuova ondata di Covid: record di contagi, positivi anche i reali Anche il re e la regina di Svezia sono positivi al Covid-19. Solo qualche giorno fa il Paese ha fatto registrare il record di contagi da inizio pandemia. Atteso il picco a metà gennaio.

A cura di Chiara Ammendola

Record di contagi e reali positivi al Covid-19. In pochi giorni la Svezia si è vista travolta da questa nuova ondata del virus che ha colpito i paesi europei. A confermare la positività di re di Svezia Carlo XVI Gustavo e della regina Silvia è stata una nota nella quale si legge che i due hanno mostrato finora solo sintomi lievi: "Il re e la regina, che sono completamente vaccinati con tre iniezioni, hanno sintomi lievi e si sentono bene, date le circostanze", si legge nel comunicato giunto da Palazzo Reale in cui viene evidenziato che sono stati applicati i protocolli Covid e che dunque è in corso il tracciamento delle persone entrate in contatto con i reali negli ultimi giorni.

I reali di Svezia hanno sintomi lievi

Intanto nella giornata di ieri, lunedì 3 gennaio, la Svezia ha fatto 9.793 nuovi contagi da Covid-19, numeri altissimi che riportano il Paese a un anno fa quando i casi giornalieri oscillavano intorno a queste cifre. Solo qualche giorno fa, il 30 dicembre, la Svezia ha registrato il record assoluto di nuovi contagi da inizio pandemia: ben 11.507, una cifra che ha superato anche il precedente record registrato un anno fa, il 23 dicembre 2020 quando i casi registrati furono 11.376 in 24 ore. Fra tutti i paesi scandinavi, la Svezia è quello che per ultimo ha dovuto affrontare questa nuova ondata, complice anche l'arrivo tardivo di Omicron. Da inizio pandemia il Paese ha registrato più di un milione e 300mila casi, mentre al momento i casi attivi sono 140,477, di cui 114 sono ricoverati in ospedale.

In una nota diffusa nei giorni scorsi il picco di questa nuova ondata, ha fatto sapere il ministero della Sanità, dovrebbe giungere la seconda metà di gennaio di quando si potranno raggiungere anche i 15.000 positivi al giorno. Dallo scorso 23 dicembre il governo svedese ha reintrodotto lo smart working e imposto regole più restrittive per quanto riguarda il distanziamento sociale. Inoltre ha imposto il limite di 50 persone agli eventi, servizio solo al tavolo in bar e ristoranti e mascherina obbligatoria sui trasporti pubblici. "Dobbiamo prenderci tutti le nostre responsabilità e dobbiamo adattarci alla nuova realtà – le parole della premier svedese Magdalena Andersson – adesso c'è una nuova variante del virus e ciò significa che siamo in una nuova situazione".