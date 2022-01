Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi: 170.844 nuovi casi e 259 morti, i dati di martedì 4 gennaio Sono 170.844 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Altri 259 i decessi e i 1.228.410 tamponi analizzati. Il tasso di positività si attesta al 13,9%

A cura di Gabriella Mazzeo

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

I nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore sono stati 170.844 rispetto ai 68.052 contagi registrati ieri lunedì 3 gennaio. Sono stati inoltre analizzati 1.228.410 tamponi secondo quanto emerge dal bollettino Covid di oggi martedì 4 gennaio 2022. Il totale delle infezioni da inizio pandemia sale a 6.566.954 . Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 259 decessi per Covid per un totale di 138.045 vittime da inizio pandemia. Il tasso di positività si attesta al 13,9%.

I contagi in Italia Regione per Regione

Sono 6.566.954 i contagi registrati in totale nel nostro Paese. Di seguito la tabella con le cifre del bollettino quotidiano e l'incremento dei contagi Regione per Regione

Lombardia:+50.104

Veneto: +16602

Campania:+ 12.058

Emilia Romagna: +8.773

Lazio: +9377

Piemonte: +20453

Sicilia: +6415

Toscana: +18868

Puglia: +3.670

Friuli-Venezia Giulia: +3806

Marche: +1601

Liguria: +2068

Calabria: +1905

Abruzzo: +5061

P.A Bolzano: +1310

Sardegna: +1123

Umbria: +3811

P.A Trento: +2290

Basilicata: +853

Molise: +228

Valle d'Aosta: +468

Tamponi e tasso di positività

Sono stati analizzati nelle ultime 24 ore 1.228.410 tamponi tra molecolari e test antigenici. Il tasso di positività si attesta al 13,9%

Ricoveri in area medica e terapia intensiva

Aumentano i ricoveri dovuti al Covid-19. In area medica ordinaria sono + 579 gli ingressi dovuti al virus mentre in terapia intensiva si attesta un ulteriore aumento di 41 unità.

Le vaccinazioni Covid in Italia

Secondo l'ultimo aggiornamento del report sulla campagna vaccinale contro il Covid sono 112.176.324 le dosi di vaccino somministrate nel nostro Paese ad oggi. Le persone che hanno ricevuto il vaccino monodose o la seconda dose sono 46.443.464 pari al 85,99% della popolazione over 12. Altre 20.410.468 persone hanno invece ricevuto la terza dose. I bambini da i 5 e gli 11 anni che hanno ricevuto la prima inoculazione sono 365.930