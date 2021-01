Domani, lunedì 1 febbraio, con mezza Italia gialla si torna in classe alle superiori in tutto il Paese tranne in Sicilia dove gli studenti saranno in aula tra una settimana. In Sicilia lunedì rientreranno in classe gli studenti di seconda e terza media, che sono stati in Dad nei giorni scorsi in virtù della zona rossa, mentre quelli delle superiori torneranno in classe l’8 febbraio come stabilito dal governo regionale nel pomeriggio del 29 gennaio.