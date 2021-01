I nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore sono 11.252 (ieri erano stati 12.715) Dall’inizio dell’epidemia di Covid-19 nel nostro Paese i contagi sono dunque 2.553.032. È quanto emerge dai dati diffusi dal ministero della Salute col bollettino di oggi, domenica 31 gennaio. Nell’ultima giornata sono stati registrati 237 morti per Covid (ieri erano 421), per un totale di 88.516 morti dall’inizio dell’emergenza sanitaria. I guariti salgono a 2.010.548 (+20. 396). I casi attualmente positivi sono 453.968 (-9.384). Nell'ultimo giorno i tamponi totali effettuati sono stati 213.364, per un totale di 32.666.726.

In totale sono 2.553.032 i casi di Coronavirus registrati in Italia dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Di seguito la tabella con tutte le cifre comunicate dal ministero della Salute e i dati relativi agli incrementi Regione per Regione nelle ultime 24 ore:

Lombardia: + 1.438

Veneto: +499

Piemonte: +538

Campania: +1.401

Emilia Romagna: +1.277

Lazio: +943

Toscana: +510

Sicilia: +716

Puglia: +1.069

Liguria: +307

Friuli Venezia Giulia: +396

Marche: +362

Abruzzo: +402

Sardegna: +167

P.A. Bolzano: +467

Umbria: +294

Calabria: +193

P.A. Trento: +135

Basilicata: +29

Molise: +93

Valle d'Aosta: +16