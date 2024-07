video suggerito

Covid, casi in aumento del 40% nell’ultima settimana: il monitoraggio Iss e del Ministero della Salute I dati del bollettino covid dell’Istituto superiore di sanità e del Ministero della Salute pubblicato oggi venerdì 5 luglio indicano un netto aumento dei contagi da coronavirus nell’ultima settimana. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

Casi covid in netto aumento questa settimana con contagi in crescita di ben il 40 per cento rispetto alla settimana precedente. È il principale dato che emerge dal consueto bollettino settimanale dell'Istituto superiore di sanità e del Ministero della Salute pubblicato oggi venerdì 5 luglio. Restano però contenuti i numeri in senso assoluto, con 3.855 casi accertati negli ultimi sette giorni, così come i decessi, che nel periodo considerato sono stati 18, e le ospedalizzazioni.

Nel dettaglio, l’indice di trasmissibilità (Rt) calcolato con dati aggiornati al 3 luglio 2024 e basato sui casi con ricovero ospedaliero, al 25 giugno 2024 è pari a 1,04 (con range da 0,91 a 1,18), sostanzialmente stabile rispetto alla settimana precedente (Rt=1,15). L’incidenza di casi COVID-19 diagnosticati e segnalati nel periodo 27/06/2024 – 03/07/2024 è pari a 6,5 casi per 100.000 abitanti, in lieve aumento rispetto alla settimana precedente.

L’incidenza settimanale nel periodo 27/06/2024 – 03/07/2024 dei casi diagnosticati e segnalati risulta in lieve aumento nella maggior parte delle Regioni rispetto alla settimana precedente. L’incidenza più elevata è stata riportata nella regione Lazio (14 casi per 100.000 abitanti) e la più bassa nelle Marche (0,2 casi per 100.000 abitanti). Le fasce di età che registrano il più alto tasso di incidenza settimanale sono gli ultra 80enni anni.

Per quanto riguarda i ricoveri covid, al 03 luglio 2024 l’occupazione dei posti letto dei pazienti covid in area medica è pari a 1,4% (852 ricoverati), stabile rispetto alla settimana precedente. Stabile anche l’occupazione dei posti letto in terapia intensiva rispetto alla settimana precedente, pari a 0,4% (31 ricoverati e nessun nuovo ricovero)