Covid Italia, news di oggi: verso proroga obbligo mascherine all’aperto. Nuove misure su colori, scuole e quarantene

Le ultime notizie e gli aggiornamenti sul Covid-19 di oggi lunedì 13 2022 in Italia e nel mondo. Nel bollettino di ieri 104.065 nuovi casi e altri 104.065 morti: il tasso di positività è sceso al 12,7%. In calo anche le occupazioni in terapia intensiva e nei reparti ordinari. Oggi il Consiglio dei Ministri il governo: verso proroga uso obbligatorio delle mascherine all’aperto. In discussione anche nuove misure su colori regioni, scuola e quarantene. Verso Green pass illimitato per chi ha il booster e possibile riapertura delle discoteche. Da domani obbligo vaccinale per gli over 50. Aggiornamento campagna vaccinale in Italia, sono 6,4 milioni gli italiani over 5 ancora senza la prima dose di vaccino anti-Covid, molti dei quali nella fascia 40-49 anni, mentre sale a 47.332.846, ovvero l'87,-64% della popolazione over 12 il numero di persone che ha completato il ciclo vaccinale. Chi ha invece effettuato la terza dose è l'83,84 % degli italiani.

Nel mondo 375.241.633 contagi e 5.681.747 morti.

