Covid Campania, oggi 5.062 contagi e 51 morti: bollettino di lunedì 31 gennaio 2022

A cura di Giuseppe Cozzolino

Sono 5.062 i nuovi casi di Covid in Campania nelle ultime 24 ore, a fronte di 42.979 tamponi analizzati nei laboratori regionali: ieri erano stati 9.814 su 75.929 tamponi. I dati arrivano dall'Unità di Crisi della Protezione Civile della Regione Campania, nel consueto bollettino giornaliero. Di questi, 1.352 sono risultati positivi ai 15.508 tamponi molecolari analizzati (ieri erano 2.430 su 24.419 tamponi), mentre altri 3.710 sono emersi da 27.471 tamponi antigenici (ieri erano stati 7.384 su 51.510 tamponi rapidi). Il tasso di positività passa così dal 12,92% di ieri all'11,77% di oggi, in ribasso di oltre un punto percentuale giornaliero.

Ma è il dato sui decessi a fare impressione: sono infatti 51 i nuovi decessi dovuti a Covid, di cui 31 nelle ultime 48 ore e 20 avvenuti in precedenza ma registrati solo nell'ultimo bollettino (ieri erano stati 9 in tutto). Sono invece 1.480 i ricoverati negli ospedali Covid della Campania (-12, ieri erano 1.492): di questi, 89 sono in terapia intensiva (+1 rispetto agli 88 di ieri) e 1.391 nei reparti di degenza ordinaria (-13 rispetto ai 1.404 di ieri). Questo il report dei posti letto su base regionale: