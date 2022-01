Perché il Regno Unito potrebbe togliere l’obbligo di vaccino ai sanitari Medici e infermieri del Regno Unito sono obbligati a vaccinarsi entro il primo aprile, ma 77mila non hanno ancora ricevuto neppure una dose e ora il Governo potrebbe abrogare l’obbligatorietà o prorogare i termini.

Il Regno Unito potrebbe abrogare l'obbligo vaccinale per il personale sanitario. Una decisione in merito verrà presa nei prossimi giorni dal Governo alla luce di un dato: ad oggi molti lavoratori dell'NHS – il Servizio Sanitario Nazionale inglese – non hanno ancora ottemperato all'obbligo di completare il ciclo vaccinale entro il termine massimo del primo aprile. Affinché ciò accada, tuttavia, essi dovranno necessariamente ricevere la prima iniezione entro e non oltre giovedì 3 febbraio, pena il ricollocamento ad incarichi amministrativi oppure il licenziamento. Attualmente circa 77mila medici e infermieri non hanno ancora ricevuto neppure una dose e appare molto improbabile che possa accadere nel giro di appena tre giorni. Per questa ragione il Governo si trova ora a un bivio: far applicare la legge, punendo lavoratori e lavoratrici che non si mettono in regola, oppure attuare una sorta di "amnistia" e perdonare i trasgressori.

La scorsa settimana il Ministro della salute Sajid Javid ha dichiarato che è "dovere" del personale sanitario farsi vaccinare. Tuttavia ha anche aggiunto che l'obbligo è stato introdotto quando la variante Delta era dominante, con il suo carico di ricoveri e morti. Il ministro ha ricordato che ora il quadro è cambiato: Delta è stata scalzata da Omicron, variante molto più contagiosa ma leggermente più mite che ha portato a un aumento importante delle infezioni anche tra i soggetti vaccinati, sebbene il completamento del ciclo conferisca ancora una grande protezione contro i casi di malattia grave. Per questa ragione da alcune settimane il governo ha subito forti pressioni affinché l'obbligo vaccinale per i sanitari venga revocato, sostenendo che il licenziamento di migliaia di medici e infermieri avrebbe messo in seria crisi il Sistema Sanitario Nazionale. I Royal College of Midwives ha avvertito che le sanzioni potrebbero avere un "impatto catastrofico" sui servizi di maternità, mentre il Royal College of GPs e il Royal College of Nursing hanno chiesto di posticipare la scadenza del primo aprile.