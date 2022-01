All’Open day di Regione Lombardia vaccinati 24.358 bambini tra i 5 e gli 11 anni: “Ottimo risultato” In occasione dell’Open day organizzato da Regione Lombardia nel weekend appena concluso per i bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni, sono stati 24.358 le somministrazioni del vaccino.

In occasione dell'Open day organizzato da Regione Lombardia nel weekend appena concluso per i bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni, sono stati 24.358 le somministrazioni del vaccino contro il Covid nei 28 hub regionali predisposti. Come riportato dal Welfare della Regione, il 70 per cento di questi, ovvero oltre 17.000, ha ricevuto la prima dose senza necessità di prenotazione.

La Moratti: Ottimo riscontro da parte delle famiglie

L'assessore al Welfare e vice presidente della Lombardia Letizia Moratti ha commentato il risultato ottenuto descrivendolo come "un ottimo riscontro per un'iniziativa da me sostenuta e impegnativa per il personale sanitario, pensata per semplificare ai genitori l'accesso ai centri vaccinali e incoraggiare la vaccinazione dei bambini in età pediatrica". L'assessore Moratti ha poi aggiunto: "Invito ancora tutti i genitori che hanno a cuore la salute dei loro figli a proteggerli con il vaccino anti-Covid. Così come raccomandano la Società Italiana di Pediatria e il mondo scientifico in generale, che hanno più volte sottolineato come la vaccinazione riduca la probabilità di sviluppare forme gravi della malattia e permetta di evitare ricoveri ospedalieri anche prolungati, con conseguente allontanamento dalla propria famiglia e dalla rete degli affetti, così importante per i bimbi".

Gli ultimi dati del bollettino lombardo

In 24 ore in Lombardia sono stati registrati 5.417 nuovi casi di Coronavirus a fronte di 60.309 tamponi eseguiti. Settantasei, invece, le vittime. Aumenta lievemente la pressione sugli ospedali, dove nei reparti ordinari sono ricoverati 3.016 pazienti (12 in più rispetto ai 3.004 di ieri), mentre diminuisce il numero dei pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva: 251 (ieri erano 254). Qui tutti i dati delle ultime 24 ore.