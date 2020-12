Resta grave la situazione del contagio da coronavirus in Italia dove l'indice Rt è risalito a 0,93 e in 6 Regioni è sopra all’1 secondo l'ultimo report dell'Iss. In tasso di contagio è in aumento in Veneto, Liguria e Calabria. Per L'Iss Con le feste di Natale si rischia un rapido aumento dei casi e bisogna mantenere le restrizioni anche dopo le Festività di Capodanno. Intanto nell'Ultimo bollettino sulla situazione in Italia diffuso dal Ministero della salute ieri sono stati segnalati ancora 16.202 contagi e 575 morti con il Veneto che resta la regione più colpita. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 2.083.689 i contagiati nel nostro Paese mentre sono 73.604 i morti accertati. I guariti in Italia sono complessivamente 1.445.690 (+19.960). I casi attualmente positivi sono 564.395 (-4.333), di cui 23.566 ricoverati in ospedale mentre le persone in terapia intensiva sono 2.528. I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore in totale sono stati 169.054. Ecco i dati relativi agli incrementi delle ultime 24 ore, Regione per Regione:

Lombardia: +1.673

Piemonte: +1.084

Campania: +930

Veneto: +2.986

Emilia Romagna: +1.427

Lazio: +1.333

Toscana: +460

Sicilia: +1.084

Liguria: +415

Puglia: +1.470

Marche: +585

Abruzzo: +278

Friuli Venezia Giulia: +828

Umbria: +347

P.A. Bolzano: +220

Sardegna: +328

P.A. Trento: +197

Calabria: +449

Valle d'Aosta: +14

Basilicata: +109

Molise: +44

Da oggi l’Italia torna in zona rossa e lo sarà per Capodanno e tutto il weekend. Per L'istituto superiore di Sanità bisogna "Mantenere le restrizioni anche dopo le Festività" perché la situazione in Italia resta grave. In conferenza stampa il Premier Giuseppe Conte ha assicurato che la divisione in zone rosse, arancioni e Gialle ci sarà anche nel nuovo anno. Continua intanto la campagna di vaccinazione in Italia dove sono quasi 10mila le persone vaccinate. Ricciardi: "Siamo in grado vaccinare metà italiani nei primi 6 mesi del 2021". Nel mondo sono 82.7 milioni i contagiati dal coronavirus e oltre 1,8 milioni i morti covid accertati. Resta grave la situazione in Europa dove la Gran Bretagna fa segnare numeri record e pensa a nuove restrizioni. In Germania il lockdown potrebbe essere prolungato per altre due o tre settimane a gennaio.