Il bollettino di oggi giovedì 31 dicembre, ultimo giorno del 2020, con gli aggiornamenti sulla diffusione del Coronavirus in Lombardia. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi positivi sono 3.859 su 32.858 tamponi effettuati. Ieri il dato era stato di 1.673 nuovi contagi su 23.878. In totale dall'inizio della pandemia in Lombardia sono stati eseguiti 4.859.567 tamponi. Sale rispetto a ieri il dato giornaliero sui decessi: sono stati segnalati 85 morti nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 80), per un totale dall'inizio della pandemia di 25.123 decessi ufficiali nella sola Lombardia.

La situazione negli ospedali della Lombardia

Gli aggiornamenti sulla situazione dei ricoveri negli ospedali e nelle terapie intensive della Lombardia, fondamentali per monitorare l'andamento dell'epidemia, descrivono una situazione in lieve peggioramento. Nelle ultime ore il bilancio dei ricoveri in ospedale è diminuito di 180 unità, portando il totale a 3.437 (ieri erano 3.617). Aumentano invece i ricoveri nei reparti di terapia intensiva: il saldo è di 8 pazienti in più rispetto a ieri (quando il saldo tra nuovi ingressi e dimissioni era di 17 ricoverati in meno), per un totale di 489 persone ricoverate. Continua a crescere il numero dei guariti/dimessi, ora arrivato a 399.157: sono 2.147 le persone che sono riuscite a superare la malattia nelle ultime 24 ore.

I nuovi positivi nelle province

Lombardia in zona rossa: Capodanno blindato e controlli

A partire da oggi e fino al prossimo 3 gennaio, la Lombardia è tornata in zona rossa. Vietati tutti gli spostamenti, a meno di necessità legate a salute e/o lavoro, e negozi chiusi, a parte quelli che vendono generi alimentari o beni di prima necessità. Le misure, adottate dal Governo e valide su tutto il territorio nazionale, unite al coprifuoco che per questa occasione sarà dalle 22 alle 7 di domani mattina, serviranno per limitare al massimo i possibili assembramenti per i festeggiamenti del Capodanno che, a Milano, sarà blindato. Numerosi infatti i controlli che verranno effettuati dall'ampio dispiego di forze dell'ordine.