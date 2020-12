Sono 23.477 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 16.202) per un totale dall'inizio dell'emergenza sanitaria di 2.107.166 contagiati. È quanto emerge dal bollettino di oggi, giovedì 31 dicembre, l'ultimo del 2020, appena diffuso dal Ministero della Salute circa la situazione epidemica in Italia. I decessi registrati nelle ultime 24 ore sono stati 555, mentre ieri ne sono stati registrati 575, per un bilancio totale che sale a 74.159 morti dall’inizio dell’epidemia nel Paese. I guariti in Italia sono complessivamente 1.463.111 (+17.421). I casi attualmente positivi sono 569.896 (+5.501), di cui 23.151 ricoverati in ospedale mentre le persone in terapia intensiva sono 2.555. I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore in totale sono stati 186.004. Il tasso di positività è al 12,6%. La Regione che fa registrare più casi su base giornaliera è ancora il Veneto con 4.800 casi, seguito da Lombardia ed Emilia Romagna.

In totale sono 2.107.166 i casi di Coronavirus in Italia. Di seguito la tabella con tutte le cifre comunicate dal ministero della Salute e i dati relativi agli incrementi delle ultime 24 ore, Regione per Regione:

Lombardia: +3.859

Piemonte: +1.417

Campania: +1.554

Veneto: +4.800

Emilia Romagna: +2.116

Lazio: +1.767

Toscana: +632

Sicilia: +1.299

Liguria: +472

Puglia: +1.661

Marche: +703

Abruzzo: +456

Friuli Venezia Giulia: +1.147

Umbria: +300

P.A. Bolzano: +260

Sardegna: +368

P.A. Trento: +170

Calabria: +402

Valle d'Aosta: +29

Basilicata: +145

Molise: +88