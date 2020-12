in foto: Coronavirus Lazio

Sono stati diagnosticati 1767 nuovi casi di coronavirus nel Lazio oggi, giovedì 31 dicembre 2020. Nel bollettino odierno diffuso dalla Regione Lazio viene comunicato anche che nelle ultime 24 ore sono decedute 73 persone e sono stati processati 16mila tamponi, oltre 3mila in più rispetto a ieri. A Roma città i nuovi casi sono stati 729 e nelle province sono stati 635. "Questi numeri non ci possono fare stare tranquilli. Abbiamo bisogno del massimo rigore e di responsabilità da parte di tutti anche in vista dei festeggiamenti di questa sera. Non diamo vantaggi al virus", commento dell'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

I dati dei ricoveri per Covid nel Lazio

Nel Lazio i casi di Covid attualmente positivi sono 75.173, di cui 2.789 ricoverati, 303 in terapia intensiva e 72.081 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono in totale 84.109, i decessi 3.769 e il totale dei casi esaminati è pari a 163.051.

I contagi di coronavirus nel Lazio Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 223 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Tre casi sono ricoveri.

Asl Roma 2: sono 378 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Duecentoventitre sono i casi su segnalazione del medico di medicina generale.

Asl Roma 3: sono 128 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Dieci casi sono ricoveri.

Asl Roma 4: sono 77 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi con patologie.

Asl Roma 5: sono 131 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl Roma 6: sono 195 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl di Latina: sono 181 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl di Frosinone: si registrano 270 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare.

Asl di Viterbo: si registrano 101 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl di Rieti: si registrano 83 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Coronavirus Roma, bollettino Spallanzani 31 dicembre 2020

Al momento sono ricoverati all'Istituto Spallanzani di Roma 197 pazienti positivi a Covid-19. Di questi, 30 pazienti sono ricoverati in Terapia intensiva. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 1.648. Così si legge sul bollettino diffuso oggi, 31 dicembre 2020, dall'Istituto Spallanzani di Roma.