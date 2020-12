Sono 1.554 i nuovi casi di Coronavirus che si sono registrati in Campania nelle ultime 24 ore, a fronte di 19.003 tamponi analizzati: questi i dati resi noti dal bollettino odierno diramato dall'Unità di Crisi regionale. La curva del contagio in Campania oggi sale leggermente rispetto a ieri, si registra un incremento infatti del rapporto tra positivi e tamponi analizzati, che oggi è dell'8,17 percento contro al 7,75 di ieri. Nonostante ciò, nelle ultime 24 ore sul territorio regionale si sono registrati anche 32 morti (10 deceduti nelle ultime 48 ore e 22 deceduti in precedenza ma registrati​ ieri, in totale 2.844), mentre un dato confortante arriva ancora una volta dalle persone guarite, che oramai da settimane superano di gran lunga il numero dei nuovi casi, e che nelle ultime 24 ore sono state 1.878 (dall'inizio della pandemia 109.574). Complessivamente, in Campania, da febbraio ad oggi sono 189.673 le persone che sono risultate positive al Coronavirus, mentre sono 2.035.364 i tamponi analizzati in totale.

Nel bollettino quotidiano dell'Unità di Crisi della Regione Campania, come è ormai consuetudine da qualche mese, viene indicata anche la situazione degli ospedali del territorio regionale. La netta diminuzione dei contagi ha determinato un allentamento, per fortuna, della pressione sul sistema sanitario, sui Pronto Soccorso e sui reparti Covid degli ospedali campani. Ecco, di seguito, il report dell'Unità di Crisi sullo stato di occupazione delle terapie intensive e dei reparti di degenza Covid degli ospedali della Campania: