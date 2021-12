Covid, da oggi in vigore nuove regole su quarantena per vaccinati. Record di contagi, Monitoraggio Iss: Piemonte verso zona gialla

Le ultime notizie e gli aggiornamenti sul Covid in Italia e nel mondo di oggi, venerdì 31 dicembre 2021. Da oggi in vigore nuovo decreto con stop a quarantena per vaccinati con 3 dosi. Atteso monitoraggio Iss con incidenza e Rt: Piemonte verso zona gialla da lunedì. Ieri nuovo record di contagi: il bollettino covid ha fatto registrare 126.888 contagi e 156 morti in 24 ore con tasso di positività all'11%. Brusaferro: “Servono mascherine Ffp2 e durante le feste e vacciniamo i bimbi. Omicron è più trasmissibile, ma aspettiamo per capire se è anche meno pericolosa”. Sono 110.866.397 le dosi di vaccino Covid somministrate in Italia e 46.3 milioni le persone completamente vaccinate

Nel mondo oltre 285 milioni di casi Covid. A New York boom di casi e ricoveri di minori. In Francia per secondo giorno oltre 200mila nuovi casi in 24 ore. In Israele per ora quarta dose solo agli immunodepressi. Nel Regno Unito 189mila casi in 24 ore, è nuovo record assoluto

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

0 nuovi aggiornamenti