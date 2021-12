Covid Lazio, il bollettino di oggi 31 dicembre: 8477 nuovi casi e 10 morti, 4266 contagi a Roma Il bollettino Covid della Regione Lazio della giornata di oggi, venerdì 31 dicembre. I nuovi positivi raggiungono i 8477, di cui 4266 a Roma, mentre si registrano 10 morti.

A cura di Beatrice Tominic

Nella giornata di oggi, venerdì 31 dicembre, nella regione Lazio sono stati registrati 8477 nuovi pazienti positivi all'infezione di Covid 19, 2634 in più rispetto a ieri. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 111.474, di cui 33mila molecolari e 78mila antigenici: il rapporto fra tamponi e positivi è di 7,6%. Come si legge nella comunicazione di Alessio D'Amato, assessore alla Sanità della Regione Lazio, i decessi registrati oggi salgono a 10, 4 in più rispetto a ieri, mentre i guariti sono 1077. I nuovi contagi a Roma città sono 4266 e nelle province del Lazio toccano i 2.467 .

I dati sui ricoveri in ospedale e le terapie intensive nella regione Lazio

Nella giornata di oggi si contano 72212 pazienti ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali della regione Lazio, mentre quelli nelle terapie intensive raggiungono i 154. I pazienti guariti in totale sono 423884, mentre i decessi sono 9269. Attualmente i positivi sono 72212 e inizio pandemia sono stati esaminati 505365 casi.

I nuovi casi di Covid 19 a Roma Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 1.567 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 2.112 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 587 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 411 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 849 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 484 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

I nuovi casi di coronavirus nelle province della regione Lazio

Asl di Frosinone: sono 677 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 1.345 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 249 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 196 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Superati i 2 milioni di dosi booster nel Lazio

L'assessore alla Sanità della Regione Lazio, inoltre, fa sapere che è stato raggiunto l'obiettivo dei 2 milioni di dose booster, ricevuta dal 42% della popolazione adulta (over 18) della regione. Il Lazio si avvicina anche a superare gli 11 milioni di somministrazioni complessive di vaccino. "Uno scatto ulteriore sta arrivando dalle vaccinazioni in notturna e dagli open day in programma", ha dichiarato in una nota l'assessore.