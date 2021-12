Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi: 144.243 nuovi casi e 155 morti: i dati di venerdì 31 dicembre Nelle ultime 24 ore sono stati registrati in Italia 144.243 casi positivi al Covid-19. Nel bollettino del 31 dicembre 2021 si contano poi 155 vittime. Tasso di positività a 11,8% (+0,8%).

A cura di Susanna Picone

Sono 144.243 i nuovi contagi Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore, il record da inizio pandemia di ieri contava 126.888 positivi. L'ultimo bollettino Covid del 2021 è stato appena diffuso dal Ministero della Salute. Il totale delle infezioni da inizio pandemia sale a 6.125.683. Nelle ultime 24 ore accertati 155 decessi per Covid, per un totale di 137.402 vittime da inizio pandemia. Effettuati nell’ultima giornata 1.224.025 tamponi tra molecolari e antigenici: il tasso di positività si attesta a 11,8% (+0,8%). Gli attualmente positivi in Italia sono 900.984 (+121.521) mentre i guariti salgono a 5.087.297 (+22.579).

I contagi in Italia Regione per Regione

Sono 6.125.683 i contagi registrati in totale nel nostro Paese. Di seguito la tabella con le cifre del bollettino quotidiano e l'incremento dei casi Regione per Regione:

Lombardia: +41.458

Veneto: +9.028

Campania: + 14.458

Emilia Romagna: +10.167

Lazio: +8.477

Piemonte: +11.501

Sicilia: +5.463

Toscana: +16.886

Puglia: +5.807

Friuli-Venezia Giulia: +2.361

Marche: +2.079

Liguria: +2420

Calabria: +2.053

Abruzzo: +4773

P.A Bolzano: +717

Sardegna: +1209

Umbria: +2.594

P.A Trento: +1.307

Basilicata: +588

Molise: +435

Valle d'Aosta: +350

Tamponi e tasso di positività

Nelle ultime 24 ore il nostro Paese ha analizzato 1.224.025 tamponi tra test molecolari e antigenici. Il tasso di positività si attesta a 11,8% (+0,8%).

Ricoveri in area medica e terapia intensiva

I ricoveri in area medica e terapia intensiva dovuti al Covid-19 sono ancora in aumento nelle ultime 24 ore. Rispetto a ieri si contano +34 terapie intensive e +284 ricoveri.

Le vaccinazioni Covid in Italia

Secondo l'ultimo aggiornamento del report sulla campagna vaccinale contro il Covid-19 del Ministero della Salute, ad oggi venerdì 31 dicembre sono 110.866.397 le dosi di vaccino somministrate in Italia. Le persone che hanno ricevuto il vaccino monodose o la seconda dose sono 46.363.603 pari a 85,84 % della popolazione over 12. Altre 19.300.039 persone hanno ricevuto anche la terza dose. I bambini tra i 5 e gli 11 anni che hanno ricevuto la loro prima dose di vaccino contro il Covid-19 sono 300.692.