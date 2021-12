Covid, le notizie di oggi, monitoraggio Iss: Rt in calo ma crescono incidenza e ricoveri. Super Green pass, scattano controlli sui bus

Le ultime notizie in tempo reale sul Covid in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti di oggi, venerdì 3 dicembre. Nuovo monitoraggio Iss: Rt in lieve calo a 1,20, incidenza cresce a 155 e salgono anche i ricoveri. Quattro regioni rischiano zona gialla. Brusaferro: “Importante vaccinare i bambini per abbassare Rt e trascorrere un Natale in serenità”. Nell’ultimo bollettino altri 16.806 contagi e 72 morti. Sotto massima attenzione la variante Omicron. Su obbligo di green pass il Viminale annuncia più controlli durante weekend e la movida ma anche sui bus per il periodo natalizio. Boom di prime dosi di vaccino. Per il vaccino ai bimbi da 5 anni si parte il 16 dicembre. In Italia oltre 45,7 milioni di vaccinati e 7,5 milioni di terze dosi. Nelle Linee guida le Regioni consigliano mascherina al chiuso ricordando che vaccinato può contagiare.

Nel mondo oltre 264 milioni di contagi e 5,23 milioni di morti. Lockdown per i non vaccinati in Germania. Israele ferma la sorveglianza dei cellulari dei contagiati Omicron. Presidente Usa Biden: “casi cresceranno in prossime settimane, dobbiamo essere pronti