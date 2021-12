Covid Campania, 1.327 contagi e 2 morti: bollettino di venerdì 3 dicembre 2021 Sono 1.327 i nuovi casi positivi a Covid in Campania nelle ultime 24 ore. Altri 2 decessi, 333 i ricoverati. Tasso di positività al 4,09% in regione.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Sono 1.327 i nuovi casi positivi a Covid-19 in Campania nelle ultime 24 ore, a fronte di 32.380 tamponi analizzati tra test molecolari ed antigenici rapidi: lo ha comunicato l'Unità di Crisi della Protezione Civile regionale, nel consueto bollettino quotidiano. Schizza ancora verso l'alto il tasso di positività, che dal 3,89% di ieri, è passato al 4,09% di quest'oggi.

Due i decessi, di cui uno nelle ultime 48 ore ed un altro deceduto in precedenza ma registrato solo in quest'ultimo bollettino. Sono invece 333 le persone ricoverate in ospedale a causa del Covid: 25 nei reparti di terapia intensiva (+3 rispetto a ieri) e 308 in quelli di degenza ordinaria (-4 rispetto a ieri). Questo invece il report dei posti letto su base regionale: