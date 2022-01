Coronavirus ultime notizie 29 gennaio 2022

Le ultime notizie e gli aggiornamenti sul Covid-19 di oggi sabato 29 gennaio 2022 in Italia e nel mondo. Nel bollettino di ieri 43.898 nuovi casi e altri 378 morti: tasso di positività al 13,7%. Nuovo monitoraggio dell'Iss: Rt in calo a 0,97 e scendono anche incidenza del contagio e ricoveri covid. Nessun cambio di colore per le regioni. In Italia variante Omicron al 95,8%. Figliuolo: "A febbraio primi arrivi pillola anti covid Pfizer". Cambiano le regole su quarantena a scuola: niente test per vaccinati e stop al certificato per contatti di positivi : nuovo dl la settimana prossima. In Italia 126 milioni di dosi somministrate e 31 milioni di booster con l'87,34 % della popolazione over 12 che ha completato il ciclo vaccinale.

Nel mondo oltre 366 milioni di casi accertati da inizio pandemia e 5,6 milioni di morti per covid. Von der Leyen: "In Ue oltre metà adulti ha fatto terza dose del vaccino covid". In Russia record di casi Covid per ottavo giorno consecutivo. In Grecia calano i nuovi casi e si allentano le restrizioni. norme anti covid ridotte anche in Scozia e Galles.

