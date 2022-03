Covid Italia, news di oggi: tutte le regioni in zona bianca. Vaccino, Speranza: “Su quarta dose valuteremo se e quando”

Un nuovo trattamento per il Covid-19 in corso di sperimentazione clinica in Australia, basato sul trasferimento di anticorpi da una persona all'altra, promette di ridurre più del 70% il rischio di ospedalizzazione, aiutando in particolare chi non si può vaccinare per ragioni mediche. I risultati preliminari pubblicati sul sito dell'Istituto indicano che gli anticorpi possono essere prelevati da una persona vaccinata o precedentemente contagiata, o anche prodotti in laboratorio, e somministrati al paziente. I risultati rappresentano "un'ottima notizia" per le persone che non si possono vaccinare per ragioni mediche", scrive la responsabile della ricerca, Eva Stadler dell'Infection Analytic Program dell'Istituto stesso.