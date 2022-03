Covid Lazio, bollettino di oggi lunedì 28 marzo: 4.418 nuovi casi e 9 morti, 2.285 contagi a Roma Il bollettino Covid della Regione Lazio della giornata di oggi, lunedì 28 marzo 2022: sono 4.418 i nuovi positivi, di cui 2.285 a Roma, mentre i morti registrati sono 9.

A cura di Beatrice Tominic

Nella giornata di oggi, lunedì 28 marzo 2022, all'interno della regione Lazio sono stati registrati 4.418 nuovi contagi per l'infezione di Covid- 19, 2.991 in meno rispetto alla giornata di ieri, domenica 27 marzo. Nelle ultime 24 ore, come ha comunicato l'assessore alla Salute del Lazio, Alessio D'Amato, le persone guarite sono 6.601 e i morti 9, 4 in più rispetto alla giornata di ieri. I tamponi effettuati oggi sono 30.398in totale: 6.745 di questi sono molecolari, mentre gli altri 23.653 antigenici. Il rapporto fra il numero di tamponi effettuati e quello di nuove persone contagiate dal coronavirus, infine, è di 14,5%. I nuovi pazienti positivi nella città di Roma oggi sono arrivati a 2.285, mentre nei territori delle province sono 908.

Ricoveri e terapie intensive nel Lazio

Gli attuali casi positivi registrati oggi nei territori della regione Lazio sono 117.105. Le persone che si trovano in isolamento domiciliare sono 115.873; mentre i pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere nei reparti ordinari sono 1.158, 31 persone in più rispetto a ieri, mentre in terapia intensiva si contano 74 persone, proprio come nella giornata di ieri. In totale, dall'inizio della pandemia, sono morte 10.743 persone mentre i guariti sono 1129.455 a fronte di 1257.303 casi totali presi in esame.

I nuovi casi Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 858 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 716 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 711 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 149 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 679 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 397 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

I 908 nuovi casi nelle province

Asl di Frosinone: sono 236 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 360 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 209 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 103 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.