Covid Campania, oggi 3.723 contagi e 7 morti: bollettino di lunedì 28 marzo 2022 Sono 3.723 i nuovi casi positivi a Covid in Campania. Tasso di positività al 18,76% quotidiano. Aumentano ancora i ricoveri in ospedale: sono 733 in tutto.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Sono 3.723 i nuovi casi di Coronavirus in Campania nelle ultime 24 ore, a fronte di 19.844 tamponi tra antigenici rapidi e molecolari analizzati nei laboratori regionali. Il tasso di positività sale così al 18,76% in regione, in aumento rispetto ai giorni scorsi e dato che si conferma superiore alla media nazionale. Dati che sono stati comunicati dall'Unità di Crisi della Protezione Civile della Regione Campania nel consueto bollettino quotidiano pubblicato questo pomeriggio. Dei nuovi casi positivi, 412 sono emersi dalle analisi di 4.481 tamponi molecolari, mentre gli altri 3.311 sono risultati positivi a Covid da 15.363 tamponi antigenici rapidi.

Altri sette i decessi quest'oggi: cinque dei quali nelle ultime 48 ore, mentre altri due sono deceduti nei giorni scorsi ma registrati soltanto nel bollettino odierno. Il numero totale dei decessi in Campania sale così a 9.986 da inizio pandemia ad oggi. Aumentano ancora i posti letto occupati dai malati Covid negli ospedali: tornano infatti a superare quota 700 i ricoverati, di cui 44 nei reparti di terapia intensiva e 689 nei reparti di degenza ordinaria, per un totale di 773 ricoverati totali in regione. Questi invece i dati pubblicati nel report dei posti letto occupati e disponibili su base regionale, come comunicato dall'Unità di Crisi della Protezione Civile della Regione Campania nel bollettino di oggi: