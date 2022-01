Covid Italia, news di oggi: In calo contagi e ricoveri, nuovo monitoraggio Iss per Rt e incidenza. Verso l’addio a zone arancioni e gialle

Casi in calo e tasso di positività stabile nell'ultimo bollettino covid che registra 155.697 nuovi contagi con 1.039.756 tamponi e 389 morti covid. Sono questi i dati diramati dal ministero della Salute. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria le infezioni sono state 10.539.601. I decessi in totale da inizio pandemia sono 145.159. Ieri sono stati effettuati 1.039.756 tamponi tra antigenici e molecolari. Il tasso di positività è al 15,0% (-0,3%). Il numero degli attualmente positivi è pari a 2.706.453 (-10.128), i guariti 7.687.989 (+165.779). Ecco i casi casi rilevati Regione per Regione:

Lombardia: +25.098

Veneto: +18.998

Campania: +12.135

Emilia Romagna: +16.142

Piemonte: +11.089

Lazio: +13.467

Toscana: +12.357

Sicilia: +7.369

Puglia: +8.117

Liguria: +5.388

Friuli-Venezia Giulia: +5.080

Marche: +6.152

Abruzzo: +3.615

Calabria: +1.496

Umbria: +1.863

P.A Bolzano: +2.360

Sardegna: +1.224

P.A Trento: + 1.913

Basilicata: +1.015

Molise: +507

Valle d'Aosta: + 326

Oggi nuovo monitoraggio dell'Iss con Rt e incidenza del contagio. Si va verso l'addio alla zona gialla e arancione, Costa: “C’è la volontà di superare il sistema a colori, potrebbe restare la sola zona rossa. Nelle Banche in zone rosse e arancione solo su appuntamento. La campagna vaccinale covid fa registrare 126 milioni di dosi somministrate e 31 milioni di booster con l'87,34 % della popolazione over 12 che ha completato il ciclo vaccinale. L'Ema ha dato il via libera alla pillola antivirale Paxlovid di Pfizer.

Nel mondo oltre 366 milioni di casi accertai da inizio pandemia e 5,6 milioni di morti per covid. In Grecia calano i nuovi casi e si allentano le restrizioni. Nel Regno Unito, con booster protezione al 95% da decesso per Omicron in over 50