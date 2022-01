False mail su scadenza Green pass, l’appello del Ministero della Salute: “Attenzione, è una truffa” Il Ministero della Salute ha messo in guardia i cittadini contro l’ultimo tentativo di truffa online: circolano false mail su scadenza Green Pass, ma si tratta di phishing.

A cura di Ida Artiaco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

"Stanno circolando email false da un mittente che si finge il Ministero della Salute". Comincia così il messaggio che lo stesso Ministero ha pubblicato sul proprio account Facebook, con tanto di esempio fotografico, per mettere in guardia i cittadini contro l'ultima truffa online. Questa volta nel mirino c'è il certificato relativo alla scadenza e sospensione del Green pass.

"Se hai ricevuto un'email con oggetto "Attenzione: Certificazione verde Covid-19 sospesa", inviata da "ministerodellasalute.pro.it", NON proviene dal Ministero della Salute, ma si tratta di un tentativo di phishing", precisa il Ministero della Salute, aggiungendo che "il phishing è un tipo di truffa effettuata su Internet attraverso la quale malintenzionati cercano di ingannare la vittima convincendola a fornire informazioni personali per farne un uso improprio".

Il messaggio del Ministero della Salute si conclude con una raccomandazione: "Per informazioni sulla Certificazione verde Covid-19 chiama il numero 1500". Quest'ultimo è il numero di pubblica utilità attivato dal Ministro Roberto Speranza il 27 gennaio 2020 a cui rispondono operatori appositamente formati insieme a dirigenti sanitari. I professionisti impegnati nella risposta seguono corsi di formazione continua a garanzia della qualità del servizio. Per domande sul Coronavirus e per ricevere informazioni e assistenza sulla Certificazione verde COVID-19 è possibile chiamare il Ministero della Salute a questo numero. Qualsiasi altro tipo di comunicazione va verificato. Il servizio di risposta ai cittadini è attivo 24 ore su 24, tutti i giorni.