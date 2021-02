Cresce l'allarme per la terza ondata di Coronavirus in Italia. Nel nostro Paese nella sola giornata di ieri, secondo l'ultimo bollettino della Protezione civile, sono stati registrati 20.499 contagi su 235.404 tamponi e 253 morti per Covid, con il tasso di positività che è salito al 6,2%. Tra le regioni, quella con l'incremento più significativo di infezioni è la Lombardia, che ha superato di nuovo quota 4mila unità, e l'Emilia Romagna. Ecco, nel dettaglio, i valori regione per regione:

Lombardia: +4.557

Veneto: +1.224

Piemonte: +1.526

Campania: +2.519

Emilia Romagna: +2.575

Lazio: +1.539

Toscana: +1.254

Sicilia: +578

Puglia: +1.104

Liguria: +351

Friuli Venezia Giulia: +468

Marche: +686

Abruzzo: +594

Sardegna: +70

P.A. Bolzano: +350

Umbria: +331

Calabria: +241

P.A. Trento: +351

Basilicata: +90

Molise: +130

Valle d'Aosta: +13

L'epidemia è in lento peggioramento come è emerso dal monitoraggio settimanale della Cabina di Regia: l'Rt nazionale è stabile a quota 0,99, come la scorsa settimana, ma aumenta il numero delle regioni a rischio alto. Da lunedì 1 marzo tre regioni passano in zona arancione, e cioè Lombardia, Piemonte e Marche, mentre Basilicata e Molise passano in zona rossa con misure più restrittive per arrestare il contagio. Scuole chiuse da lunedì in Campania, dad al 100% per le superiori nelle Marche. Gianni Rezza, del Ministero della Salute, ha sottolineato come molti dei nuovi focolai Covid siano scoppiati nelle scuole con il conseguente aumento del tasso di incidenza tra i giovani in età scolare: “Potrebbe essere conseguenza delle varianti che infettano in maniera più visibile i bambini. Quando si parla di chiusure scolastiche è sempre doloroso. Ma laddove ci sono dei focolai o presenza di varianti è chiaro che tale decisione è assolutamente da considerare. Dobbiamo essere pragmatici". Presentata la bozza del nuovo Dpmc, il primo del governo Draghi, con i nuovi provvedimenti in vigore dal 6 marzo fino a dopo Pasqua: parrucchieri chiusi in zona rossa; cinema, teatri e musei riaprono il 27 marzo; dad almeno al 50% per le superiori. Continua la campagna di vaccinazione: ad oggi sono state superate le quattro milioni di dosi somministrate, oltre 1,3 milioni gli immunizzati con richiamo.

Nel mondo 113.415.669 di contagiati e oltre due milioni e mezzo di morti. Emergenza in Brasile, secondo l'Oms la nuova ondata "è una tragedia". Il vaccino Johnson&Johnson verso il via libera negli Stati Uniti: ok dagli esperti della Fda.