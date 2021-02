Sono 4.191 i nuovi casi di Coronavirus in Lombardia a fronte di 45.865 tamponi effettuati. È quanto si legge nel bollettino giornaliero sull'emergenza Covid-19 relativo a sabato 27 febbraio reso noto dal Ministero della Salute. Diminuiscono lievemente i nuovi positivi rispetto a ieri, quando erano stati registrati 4.557 casi a fronte però di 46.725 tamponi. In totale dall'inizio della pandemia in Lombardia sono stati eseguiti 6.612.378 tamponi tra test molecolari e antigenici. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 49 decessi, per un totale dall'inizio della pandemia che è arrivato nella sola Lombardia a 28.324 morti, contando i dati ufficiali. Ieri i decessi erano stati 48.

La situazione negli ospedali della Lombardia

Con la diffusione delle varianti del Covid-19 in diverse province lombarde la situazione negli ospedali da giorni è tornata a peggiorare. Un trend che prosegue anche oggi. Salgono i ricoveri in ospedale: sono 4.062 (più 28) le persone ricoverate nei reparti Covid (ieri erano 4.034, in aumento di 10 pazienti). Aumenta anche il totale delle persone ricoverate in terapia intensiva: sono 435, ovvero 19 in più rispetto a ieri quando erano 416 i pazienti in condizioni più gravi. Aumenta comunque anche il dato relativo alle persone dimesse/guarite: sono in totale 507.514, 1.695 in più rispetto a ieri.

I contagi nelle province Lombarde

La mappa relativa alla situazione dei nuovi casi di positivi al Covid-19 nelle diverse province lombarde evidenzia le stesse criticità che si segnalano da giorni: restano il Milanese e il Bresciano (dove è in vigore una zona arancione rafforzata) le zone in cui si concentra il maggior numero di contagi. Sono 1138 i nuovi casi di positivi al Coronavirus in provincia di Milano (ieri erano 1.145) e 955 in provincia di Brescia (ieri 918). Per quanto riguarda le altre province, sono 401 i nuovi casi nella provincia di Monza e Brianza, 245 in quella di Varese, 241 in quella di Como e 169 in provincia di Pavia. La provincia di Bergamo ha registrato 315 nuovi contagi, mentre sono 173 quelli a Lecco e 74 nuovi contagi nella provincia di Lodi. I contagi registrati in provincia di Cremona sono invece 164, in provincia di Mantova ci sono stati 182 casi, 37 casi infine in provincia di Sondrio.

Lombardia in zona arancione da lunedì

La situazione epidemiologica della Lombardia, resa nota nel monitoraggio della cabina di regia che si è tenuto ieri, ha evidenziato un rischio alto per la regione. E così, nonostante un indice di contagio Rt inferiore a 1 (si attesta a 0,82), la Lombardia dal prossimo lunedì 1 marzo sarà in fascia arancione. La relativa ordinanza è stata firmata oggi dal ministro della Salute Roberto Speranza: da lunedì scatteranno le restrizioni previste in quella fascia, come il divieto di uscire dal proprio comune (a parte alcune eccezioni) e la chiusura di bar e ristoranti, che potranno solo operare con l'asporto e il domicilio.